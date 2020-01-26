قتلى وجرحى في انفجار بريف حلب السوري

قالت مصادر إن شاحنة مفخخة انفجرت في مدينة عزاز الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية بريف حلب الشمالي بعد ظهر اليوم الأحد؛ ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى ودمار كبير في الممتلكات.

وقال مصدر طبي ،لم يتم تسميته، في المدينة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)" قتل 8 أشخاص على الأقل واصيب 24 آخرين بينهم أربع حالات حرجة تم نقلهم إلى المشفي التركي جراء الأنفجار الذي وقع أمام مركز تجمع الحافلات".

من جهة أخرى ،قال مصدر في الشرطة الحرة بمدينة عزاز لـ ( د. ب. أ ) " تقوم وحدات الشرطة وبالتعاون مع الجيش الوطني (المعارض ) بتعقب الشخص الذي قام بوضع السيارة من خلال تعميم صورته على الحواجز ".

ويعتبر التفجير الذي وقع في مدينة عزاز هو أول تفجير يقع في مناطق سيطرة الجيش الوطني في ريف حلب الشرقي.