مدرب الدحيل: الأهلي أفضل فريق مصري ويمتلك لاعبين مميزين

شدد الفرنسي صبري لموشي، مدرب الدحيل القطري، أن مواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية تختلف عن مواجهة الأهلي القطري في كأس أمير قطر.

وأكد لموشي أن فريقه استحق الانتصار الكبير على الأهلي بسداسية نظيفة في ثمن نهائي كأس أمير قطر، مساء الإثنين.

وقال لموشي، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «مستوى مونديال الأندية يختلف عن النشاط المحلي، والأهلي القاهري أفضل فريق في مصر، وبطل إفريقيا ويملك لاعبين مميزين».

وأضف: «سعادتي كبيرة ليست بالانتصار فقط، لكن بالتأهل دون إصابة أي لاعب، وهذا أمر مهم قبل المشاركة في مونديال الأندية».

وأتم: «اللاعبون قدموا أداء جيدا رغم الوقوع في بعض الأخطاء، وهذا يحدث في الكرة، فمن الصعب أن يلعب أي فريق 90 دقيقة بالمستوى نفسه».

ويلتقي الأهلي مع الدحيل يوم 4 فبراير المقبل ضمن مواجهات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية، على أن يواجه الفائز فريق بايرن ميونخ الألماني في الدور نصف النهائي يوم 8 من الشهر ذاته.