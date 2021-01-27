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إيطاليا تشكو فايزر إلى المفوضية الأوروبية

علم إيطاليا
علم إيطاليا
وكالات:
نشر في: الثلاثاء 26 يناير 2021 - 11:12 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 يناير 2021 - 11:12 م

قال المفوض الخاص للحكومة الإيطالية إن بلاده طلبت من المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، اتخاذ إجراءات ضد شركة "فايزر" بعد أن قامت الأخيرة بتخفيض إمدادات اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال مكتب المفوض في بيان: "دعونا السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي إلى جلسة لمناقشة جميع الإجراءات المناسبة ضد سلوك فايزر غير المتوافق مع تعهداتها"، وفقاً لوكالة رويترز.

ولم يذكر البيان الإجراء الذي تسعى إليه الحكومة الإيطالية، لكن الحكومة قالت يوم السبت إن تأخيرات "فايزر" ترقى إلى مستوى انتهاك خطير للالتزامات التعاقدية وأن إيطاليا ستستخدم جميع الأدوات القانونية المتاحة.

والطلب الذي وجه اليوم إلى المفوضية، جاء بعد يوم واحد من إرسال روما رسالة تحذير رسمية إلى شركة الأدوية الأمريكية تدعوها فيها إلى احترام التزاماتها التعاقدية بشأن تسليم لقاحات كورونا.

بدورها، قالت شركة "فايزر" إنها ستعوض الانخفاض في عمليات التسليم مع تغييرات التصنيع التي ستعزز الإنتاج.


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