بولندا تسجل 37 ألفا و45 إصابة جديدة و251 وفاة بكورونا

سجلت بولندا 37 ألفا و45 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 251 حالة وفاة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 4 ملايين و584 ألفا و360 إصابة، والوفيات إلى 104 آلاف و97 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 50 مليونا و795 ألفا و46 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.