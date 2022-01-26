ما قصة الماسة الزرقاء التي دمرت العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وتايلاند؟

ذكرت وكالة "واس" السعودية، في وقت سابق، أنه تلبية لدعوة ولي العهد محمد بن سلمان يقوم رئيس الوزراء ووزير الدفاع في مملكة تايلاند بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية يومي الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع.

وجاءت هذه الزيارة بعد انقطاع العلاقات بين البلدين منذ 32 عاما، وتعليقا على الزيارة، صرح وزير الخارجية السعودية السابق بأن البلدين تجاوزا مرحلة الخلافات ويستعدان لفتح صفحة جديدة من العلاقات الطبيعية.

فما السبب وراء قطع العلاقات الدبلوماسية لمدة تزيد عن 3 عقود؟.. وما هي أزمة الماسة الزرقاء ودورها في تدهور العلاقات بين البلدين؟.. في السطور التالية نرصد ذلك.

وبدأت العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وبانكوك عام 1957 ثم انقطعت عام 1989؛ بسبب سرقة عامل تايلاندي لمجموعة من الأحجار الكريمة والمجوهرات الثمينة قيمتها حوالي 20 مليون دولار، وأطلق على الواقعة "الماسة الزرقاء"، ومن داخل قصر الأمير فيصل بن فهد حسبما ذكرت صحيفة "الوطن" السعودية.

وبعد مرور عام على واقعة الماسة الزرقاء وقعت 3 حوادث اغتيال في ليلة واحدة راح ضحيتها 3 دبلوماسيين سعوديين في دولة تايلاند، ولم يمر شهر علي تلك الحادثة حتى اختفى رجل الأعمال السعودي محمد الرويلي الشاهد الوحيد على عملية الاغتيال.

وجاء تناول الحكومة التايلاندية للواقعة مخيباً للآمال حيث أسقطت محكمة جنائية في تايلاند عام 2014، قضية مرفوعة على 5 رجال بينهم ضابط شرطة، على خلفية اتهامهم بقتل الرويلي بسبب سرقة المجوهرات، طبقاً لقناة العربية.

وكل هذه الحوادث أدت إلى فقدان عشرات الآلاف من العمال المهاجرين التايلانديين وظائفهم، وكذلك ضياع المجوهرات التي تمت سرقتها بما فيها الماسة الزرقاء ما أدي لضياع مليارات الدولارات من التجارة الثنائية بين البلدين

وحاولت الحكومة التايلاندية تعزيز علاقتها بالمملكة العربية السعودية، وبذلت الجهود لحل تلك القضايا المتعلقة بهذه الحوادث ورفعها إلى الجهات المختصة، ولذلك إيماناً منها بمكانة السعودية عالمياً وثقلها السياسي والإقتصادي، طبقاً لقناة الحره الأمريكية.

وذكرت صحيفة "الوطن" السعودية أنه كانت هناك مساعي دولية لإصلاح العلاقات بين البلدين منها:

- عام 2016.. محادثات علي هامش قمة حوار التعاون الآسيوي في بانكوك وقرر الجانبان تقريب العلاقات.

- عام 2020.. توجه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية دون برامودويناي لزيارة السعودية في أول زيارة لوزير خارجية تايلاندي منذ 30 عام

- عام 2022.. لقاء القائم بالأعمال السعودي عصام بن صالح الجطيلي يوم الاثنين الماضي بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية التايلاندي.