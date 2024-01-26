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رئيسة الحزب الدستورى المعارض في تونس تدخل في إضراب وحشي عن الطعام

عبير موسي، رئيس الحزب الدستوري الحر التونسي
عبير موسي، رئيس الحزب الدستوري الحر التونسي
تونس (د ب أ)
نشر في: الجمعة 26 يناير 2024 - 5:05 م | آخر تحديث: الجمعة 26 يناير 2024 - 5:05 م

دخلت رئيس الحزب الدستوري الحر المعارض في تونس في إضراب عن الطعام لمدة يومين، وفق ما اعلنت هيئة الدفاع عنها.

وبدأت عبير موسي "إضرابا وحشيا" عن الطعام اليوم الجمعة ولمدة 48 ساعة احتجاجا على استمرار حبسها منذ أشهر دون جريمة ودون محاكمة.

واتهمت هيئة الدفاع السلطات القضائية "بتعمد التمطيط للزمن القضائي وتجميد الإجراءات رغم البراءة الثابتة والمعززة بكل الوثائق".

وتم إيقاف موسي أمام القصر الرئاسي منذ أكتوبر الماضي بينما كانت تتقدم بتظلم ضد مراسيم رئاسية أصدرها الرئيس قيس سعيد، وتطالب بوصل استلام من مكتب الاستقبال.

وتواجه رئيسة الحزب والمرشحة للانتخابات الرئاسية هذا العام تهم "إثارة البلبلة وتعطيل العمل والتحريض ضد السلطة"، وهي تهم قد تصل العقوبة فيها إلى الإعدام، وفق هيئة الدفاع.

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