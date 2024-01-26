 تركيا: تحييد 5 إرهابيين من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تركيا: تحييد 5 إرهابيين من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

د ب أ
نشر في: الجمعة 26 يناير 2024 - 4:59 م | آخر تحديث: الجمعة 26 يناير 2024 - 4:59 م

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 5 إرهابيين من حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه ) خلال العمليات المستمرة شمالي العراق ضد الحزب تنظيم.

وقالت الوزارة في بيان نشرته الجمعة "إن القوات التركية تمكنت من تحييد 5 إرهابيين ينتمون لـ(بي كيه كيه )قبل أن يحققوا أهدافهم الغادرة"،بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وتستخدم أنقرة كلمة "تحييد" للإشارة إلى المسلحين الذين يقوم الجيش التركي بقتلهم أو أسرهم أو إصابتهم .

وفي 17 أبريل/2022، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل حزب "بي كيه كيه " بمناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمال العراق، كما تشن تركيا عمليات ضد الحزب في سوريا أيضا.

ووفقا لبيانات تركية ، تسبب الحزب في مقتل حوالي 40 ألف شخص (مدنيون وعسكريون) خلال أنشطته الانفصالية المستمرة منذ ثمانينيات القرن الماضي.


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