الكاف يلغي عقوبة الركراكي وسيحضر مباراة جنوب أفريقيا

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» إلغاء عقوبة وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب، والتي كان سببها مشاجرته مع أحد لاعبي منتخب الكونغو الديمقراطية، بدور مجموعات كأس الأمم الإفريقية.

ودخل وليد الركراكي في مشاجرة مع تشانسيل مبيمبا، لاعب منتخب الكونغو الديمقراطية، عقب نهاية المباراة التي جمعت بين المنتخبين في الجولة الثانية من دور مجموعات أمم إفريقيا.

وعقب نهاية المباراة كان قد تقرر تحويل الثنائي إلى اللجنة التأديبية في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وأُصدر قرارًا بإيقاف وليد الركراكي لأربع مباريات، بالإضافة إلى غرامة مالية.

وقدم الاتحاد المغربي لكرة القدم استئنافًا بشأن العقوبة الموقعة على وليد الركراكي، ووافقت اللجنة المنوطة بالقرار في الاتحاد الإفريقي، وتقرر- اليوم الجمعة- إلغاء العقوبة

وعليه فسيكون وليد الركراكي حاضرًا في مباراة المنتخب المغربي المقبلة، أمام جنوب إفريقيا، والتي ستجمعهما ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية، الثلاثاء المقبل.

وتأهل المنتخب المغربي لدور الـ16 بأمم إفريقيا، بعد تصدره لجدول ترتيب المجموعة السادسة، برصيد 7 نقاط، وبفارق 4 نقاط عن وصافة الكونغو الديمقراطية.