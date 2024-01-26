 استئناف الجلسة النيابية العامة لدرس وإقرار مشروع الموازنة العامة في لبنان لعام 2024 - بوابة الشروق
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استئناف الجلسة النيابية العامة لدرس وإقرار مشروع الموازنة العامة في لبنان لعام 2024

د ب أ
نشر في: الجمعة 26 يناير 2024 - 3:49 م | آخر تحديث: الجمعة 26 يناير 2024 - 3:49 م

عقدت الجلسة النيابية العامة في بيروت، بعد ظهر اليوم الجمعة، لاستئناف دراسة وإقرار مشروع الموازنة العامة عن العام 2024.

وانعقدت الجلسة في المجلس النيابي برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري وحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي.

وكانت الجلسة النيابية العامة لدراسة وإقرار مشروع الموازنة العامة عن العام 2024 بدأت أول أمس الأربعاء في جولتين قبل الظهر وفي المساء، واستكملت أمس الخميس في جولتين أيضا .

وتحدّث خلال الجلسة النيابية العامة لدرس وإقرار مشروع الموازنة العامة عن العام 2024 في اليومين الماضيين عدد من النواب تضمنت مقارباتهم موضوع الموازنة ومسألة الحرب الدائرة في جنوب لبنان، ومسألة انتخاب رئيس للجمهورية.


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