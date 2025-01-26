نبيه بري: إسرائيل تمعن في انتهاك سيادة لبنان وخرق اتفاق وقف إطلاق النار

اعتبر رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، الأحد، أن الضحايا والجرحى الذين ارتقوا وأصيبوا بالرصاص الحي الذي أطلقه جنود الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين العزل في بلدات ميس الجبل، وحولا، وكفركلا، وبليدا، وعيترون، ويارون، ومارون الراس، والخيام، يؤكد بالدليل القاطع أن إسرائيل تمعن في انتهاك سيادة لبنان، وتخرق بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال، في بيان، إن "دماء اللبنانيين من أبناء الجنوب العزل وجراحاتهم هي دعوة صريحة وعاجلة للمجتمع الدولي والدول الراعية للاتفاق، للتحرك الفوري والعاجل لإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوري من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها في جنوب لبنان"، بحسب موقع " الشرق" الإخباري.