جامعة مصر للمعلوماتية: تخفيض فترة الدراسة بكلية الهندسة إلى 4 سنوات من العام المقبل

• وحوافز للبحث العلمي ومنح موجهة

أعلن الدكتور أحمد حمد القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، عن تعديل لائحة كلية الهندسة التابعة للجامعة لتصبح الدراسة بها أربع سنوات، وذلك تنفيذا للمعايير الدولية والمطبق بكبري كليات الهندسة في العالم والتي ترتبط باتفاقيات تعاون مع جامعة مصر للمعلوماتية، حيث سيتم تقديم اللائحة الجديدة قريبا للمجلس الأعلى للجامعات لاعتمادها وتطبيقها بدأ من العام الدراسي المقبل.

وقال ان تعديلات لائحة كلية الهندسة ناقشها الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لكلية الهندسة الذي عقد الثلاثاء الماضي بحضور نخبة من الخبراء في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بجانب عددا من القضايا الأخرى الخاصة بالعمل الأكاديمي وجهود مصر للمعلوماتية لتحقيق ربط فعال مع القطاع الصناعي والتكنولوجي، بحيث تسهم خبراتنا الاكاديمية في حل مشكلات الصناعة المصرية والاهم الارتقاء بتنافسيتها واعداد جيل من المتخصصين في وظائف المستقبل المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والابتكار ورواد الاعمال.

وأضاف ان تشكيل المجلس الاستشاري لكلية الهندسة ضم في عضويته كلا من الدكتور ماجد إسماعيل الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، والأستاذ الدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومي للاتصالات وعضو مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية، والدكتور أحمد طنطاوي مدير مركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور ياسر عبد الباري المدير التنفيذي لبرنامج صناعة الالكترونيات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتور مراد كامل محمود رئيس قطاعات الترسل بالشركة المصرية للاتصالات والاستاذة أسماء سراج الدين حامد المدير التنفيذي لأكاديميةHuawei ICT، وذلك بالإضافة لمجلس الكلية.

واوضح حمد أن الاجتماع فرصة لتقييم مدى التقدم الذي أحرزته الكلية منذ نشأتها، بالإضافة لاستشراف الأولويات الاستراتيجية المستقبلية لعمل الكلية، حيث تخطط الجامعة لتبني المنح الموجهة من العام المقبل، في أطار حزمة من الحوافز التي وافق عليها مجلس أمناء الجامعة لدعم البحث العلمي والارتقاء بالمستوي الأكاديمي والعملي لأعضاء هيئة التدريس.

من جانبه قال الدكتور أشرف مهران عميد كلية الهندسة، إن اجتماع المجلس الاستشاري تناول أيضا سبل الارتقاء بعلاقات التعاون والتنسيق بين الكلية والقطاع الصناعي، للمساهمة في تحديث الخطط الأكاديمية خاصة الخطط الدراسية والبحثية بما يتسق مع الواقع ليصبح خريج الكلية لديه خبرة عملية تؤهله لحل وتجاوز المشكلات التي يعاني منها القطاع الصناعي بأشكاله المختلفة، وكذلك تلبية احتياجات سوق العمل، مع تكثيف التعاون في مجالات تدريب طلبة الكلية، ومشاركة القطاع الصناعي في الاشراف على مشاريع التخرج، وعقد ندوات تعريفية للطلاب للتعريف بالفرص المتاحة في سوق العمل وكذلك المساعدة في تأهيلهم ليكونوا رواد أعمال.

وقدم الدكتور أشرف مهران خلال الاجتماع عرضا حول برامج وأهداف واهتمامات وأنشطة الكلية والتخصصات والخطط الدراسية والإمكانيات الأكاديمية والفنية المتوفرة فيها، بجانب عرض للخطة الاستراتيجية للكلية خلال السنوات المقبلة.

وحول مهام المجلس الاستشاري أوضح الدكتور أشرف مهران انها تتمثل في تحقيق شراكة مجتمعية مع قطاعات ومؤسسات المجتمع المدني مثل الاستشارات، البحث والتطوير، والمساهمة في تطوير البرامج والمناهج الدراسية بالكلية وفق متطلبات سوق العمل، وتوسيع نطاق فرص التدريب للطلاب، ونقل الخبرات العملية لهم، ومساعدة اعضاء هيئة التدريس والطلبة بإجراء الأبحاث العلمية في الشركات الصناعية مما يعزز من نجاحات تلك الشركات، إضافة إلى المساعدة في تقديم الآراء والمقترحات التي تساعد الكلية في تطوير توجهاتها الاستراتيجية.