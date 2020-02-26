مكتب التحقيقات الاتحادي يحمل شركة كولومبيا للغاز المسؤولية عن انفجار ميريماك

قال مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي "اف بي اي" بمدينة بوسطن اليوم الأربعاء على موقع تويتر إن تحقيقا مشتركا بواسطة مكتب المفتش العام بوزارة النقل الأمريكية، ومكتب التحقيقات الاتحادي في بوسطن، توصل إلى تحميل شركة كولومبيا للغاز بولاية ماساتشوسيتس "المسؤولية الجنائية والمالية عن انفجارات وحرائق وادي ميريماك" التي اندلعت في 13 أيلول/سبتمبر عام 2018 ، وذلك حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكرت الوكالة أن شركة "ني سورس" الشركة المالكة كولومبيا للغاز ستدفع 143 مليون دولار لتسوية قضايا مرتبطة بالانفجارات التي وقعت في 2018 .

وكان الضغط الزائد في خطوط الغاز الطبيعي لشركة كولومبيا للغاز قد تسبب في حدوث انفجارات متعددة في نحو 40 منزلا واشتعال نحو 80 حريقا في عدة بلدات بوادي ميريماك بولاية ماساتشوسيتس.

وقد أسفرت الحرائق عن مقتل شخص واحد وإجبار 30 ألف شخص على مغادرة منازلهم.