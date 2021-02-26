ساحل العاج تصبح ثاني دولة تتلقى شحنة كوفاكس للقاح كورونا

أصبحت ساحل العاج اليوم الجمعة، ثاني دولة في العالم تتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) من البرنامج الإنساني للتحالف الدولي لتوفير لقاحات فيروس كورونا للدول الفقيرة "كوفاكس".



ووصلت نحو 504 الآف جرعة من لقاح استرازينيكا الذي ينتجه معهد الأمصال في الهند صباح اليوم إلى مطار أبيدجان الدولي، في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، وفقا لما ذكرته منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للأطفال (اليونيسيف) في بيان مشترك.



وقال وزير الصحة يوجين آكا أويلي "إنها لخطوة مهمة في معركتنا المشتركة ضد العدو المشترك كوفيد-19".



وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، كانت غانا المجاورة أول دولة تتلقى 600 ألف جرعة من اللقاح المضاد للفيروس الفتاك برعاية "كوفاكس"، وهي كلها جزء من حملة تطعيم واسعة ضد كوفيد-19 شملت 20 بلدا إفريقيا.



وسجلت ساحل العاج أكثر من 32 ألف حالة إصابة بكوفيد-19 و188 حالة وفاة، في حين سجلت غانا أكثر من 81 ألف إصابة و588 حالة وفاة.