فرنسا تفرض «خطة رصانة» مائية وسط مخاطر الجفاف الشديد

قال وزير التحول البيئي الفرنسي كريستوف بيتشو، إن فرنسا ستفرض قيودا على استخدام المياه، حيث أن الشتاء الذي سجل أكبر موجة جفاف منذ عام 1959، يضع البلاد في "حالة تأهب" للجفاف هذا الصيف.

وأكد بيتشو، في مقابلة بصحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية، أنه سيجمع ممثلون عن المقاطعات غدا الاثنين ليطلب منهم "توقع واتخاذ التدابير التي تسمح بتوفير المياه الآن"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف بيتشو، أن التدابير يمكن أن تشمل إصدار أوامر تقييد محلية للأفراد والمزارعين عند الضرورة.

وتأتي تعليقات بيتشو عقب تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن هناك "نهاية للوفرة" في استخدام المياه.

وقال ماكرون، أمس السبت، خلال زيارته لمعرض باريس الزراعي، "يجب على الأمة أن تفعل فيما يتعلق بالمياه ما فعلناه في مجال الطاقة، وهو شكل من أشكال خطة الرصانة".

وأضاف ماكرون: "من الضروري أن نهتم جميعا، مواطنون ورجال صناعة وأجهزة الخدمات والمجتمعات المحلية وأيضا المزارعون، بهذا المورد الذي أصبح يتسم بالندرة".

وأضاف بيتشو، أنه يتعين على فرنسا، على المدى الطويل، تحسين تتبع التسربات وإعادة تدوير المياه المستعملة التي تتخلف عن دول أخرى مثل إيطاليا وإسبانيا.

وأوضح بيتشو، أنه بعد الجفاف الشديد في الصيف الماضي، كانت مستويات المياه منخفضة بالفعل، وتفاقم الوضع بسبب انخفاض هطول أمطار عن المعتاد هذا الشتاء، خاصة في فبراير الذي من المنتظر أن يكون الأكثر جفافا منذ عام 1959.

وتابع بيتشو "الوضع أخطر من العام الماضي ونحن متأخرون شهرين في ملء مناسيب المياه الجوفية".