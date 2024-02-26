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حملة اقرأ فكر لمستقبل أفضل تجوب مدارس البحيرة

خميس البرعي
نشر في: الإثنين 26 فبراير 2024 - 2:07 م | آخر تحديث: الإثنين 26 فبراير 2024 - 2:07 م

تواصل مكتبة مصر العامة بدمنهور جولاتها بمدن ومراكز محافظة البحيرة، ضمن حملة "اقرأ.. فكر لمستقبل أفضل"؛ لتحقيق العدالة الثقافية والوصول بالمنتج الثقافي للقرى والنجوع.

وقامت مكتبة مصر العامة بدمنهور صباح اليوم الإثنين، وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، بزيارة مدرسة إسماعيل الحبروك الرسمية بمدينة دمنهور.

ومن جانبه، أكد أحمد الهواش مدير المكتبة، استفاد من أنشطة الحملة 65 طالبا وطالبة من المرحل المختلفة بواقع 5 ورش عمل بعنوان: "أهلا رمضان"، وورشة قراءة مفتوحة - مسابقة فمعلومة وتوزيع هدايا وجوائز - ورشة تعليم رسم فانوس - أشغال يدوية عمل فانوس - ورشة تلوين متنوعة.

وأوضح الهواش، أنه جار إتباع جدول جولات خارجية لمدارس المراكز والقرى المختلفة بنطاق المحافظة  بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة خلال العام الدراسي 2023-2024.

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