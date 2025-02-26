ترامب يوجه الحكومة الأمريكية بدراسة فرض رسوم جمركية على النحاس

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء الحكومة للنظر في فرض رسوم جمركية على النحاس، في أحدث خطوة من البيت الأبيض لفرض ضرائب على مجموعة واسعة من الواردات وإعادة تشكيل التجارة العالمية.

وفي مكالمة مع الصحفيين، وصف مستشار التجارة في البيت الأبيض، بيتر نافارو، هذه الخطوة بأنها محاولة لإيقاف الصين عن بناء قطاع النحاس لديها وللتعامل مع ضعف أمني وطني أوسع. كما أن هناك رغبة في استعادة التعدين المحلي والصهر والتكرير للنحاس بالنظر إلى الاحتياجات العسكرية والتكنولوجية المحتملة.



ولطالما قال ترامب إن أهدافه التجارية هي ضمان أن الواردات تكون متساوية مع الصادرات، حتى لا تواجه الولايات المتحدة عجزا تجاريا. لكن أمريكا تسجل فائضا في النحاس وترى الإدارة أن هناك خطرا على الأمن القومي نتيجة للتوقعات المتعلقة بالعرض والطلب.