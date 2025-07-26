ناخبو تايوان يرفضون محاولة للإطاحة بنواب من حزب موال للصين

رفض الناخبون في تايوان محاولة للإطاحة بنحو 5 نوابهم، وجميعهم من الحزب القومي المعارض، في انتخابات أجريت اليوم السبت، ما أضعف آمال الحزب الحاكم بقلب ميزان القوة في برلمان الدولة ذاتية الحكم.

وفي حين أن فرز الأصوات مازال جاريا، أظهرت النتائج الأولية أن جهود الإطاحة فشلت في عزل أي من نواب الحزب القومي "الكومينتانج/كيه إم تي"، الـ24 حيث هُزم معظمهم بفارق كبير. ويعد حجم انتخابات سحب الثقة غير مسبوق حيث يواجه 7 آخرون من الحزب تصويتا مماثلا في 23 أغسطس. وحال كانت نتائج تصويت أغسطس ضد الحزب الديمقراطي التقدمي، تشير النتائج إلى أن حكومة الرئيس التايواني لاي تشينج تي يمكن أن تستمر في مواجهة مقاومة قوية من داخل البرلمان قبل الانتخابات المقبلة التي من المتوقع أن تجرى في 2028.

كان الحزب التقدمي الديمقراطي الحاكم، الذي يميل إلى الاستقلال، فاز في الانتخابات الرئاسية العام الماضي، لكن القوميين الموالين للصين وحزب الشعب التايواني، الأصغر حجما لديهما مقاعد كافية لتشكيل كتلة أغلبية