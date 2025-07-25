شدد الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن «الدواء ليس رفاهية؛ بل هو حياة».

وأشار خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» مساء الجمعة، إلى أن «ملايين اليوم من الناس تبحث عن تبحث عن بعض الأدوية في الصيدليات ولا يجدونها»، مضيفا: «للأسف أيضا لا تتوفر في المستشفيات المتخصصة مثل معاهد الأورام والسكر».

وأوضح أن «الخطر الآن لم يعد في المرض وتشخيصه؛ ولكن أصبح في نقص الدواء الذي نعالج به المرض».

وذكر أن «أزمة نقص الأدوية في مصر وصلت إلى مرحلة غير مسبوقة» مضيفا أن «أدوية حيوية تختفي من السوق، والمرضى يبحثون عن العلاج للحالات الحرجة في السوق السوداء».

وأشار إلى اضطرار المرضى لشراء الأدوية بأسعار تصل إلى «أضعاف أضعاف» سعرها الرسمي.

ووصف «انتشار تجار السوق السوداء» في قطاع الدواء بأنه «أمر مؤسف»، مشددا أن «ما يحدث يستوجب تدخلا مباشرًا».

ونوه إلى الجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة الأزمة، قائلا: «الدولة الحقيقة والسيد الرئيس أكثر من مرة اعتمد مبالغ كبيرة للأدوية، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة لا يتوقف ويتابع كل كبيرة وصغيرة في هذا الأمر»، معربا عن أمله في أن تنتهي هذه المشكلة سريعا.