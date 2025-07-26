مصدر مصري للقاهرة الإخبارية: دخول 117 شاحنة مساعدات أمس إلى غزة

أفاد مصدر مصري لقناة «القاهرة الإخبارية»، بدخول 117 شاحنة مساعدات أمس إلى قطاع غزة من معبري زكيم وكرم أبو سالم، وذلك حسبما أفادته الفضائية في خبر عاجل لها، صباح السبت.

وأمس الجمعة، أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» على لسان موفدها رمضان المطعني، بأن الجانب المصري من المعبر يشهد حالة من الجاهزية الكاملة منذ ساعات الصباح الأولى، مع استمرار الاستعدادات المكثفة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقالت إن المنطقة اللوجستية القريبة من المعبر، والتي تبعد عنه بضعة كيلومترات، باتت مكتظة بالشاحنات المحمّلة بآلاف الأطنان من المساعدات في مختلف القطاعات، من المستلزمات الطبية إلى المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية.

وأكد المطعني أن السلطات المصرية في شمال سيناء تشرف بشكل دوري على عملية فحص وتبديل المساعدات التالفة، وتُجري مراجعات مستمرة لضمان صلاحية ونوعية المواد قبل تحريكها إلى المعبر.

وأشار إلى أن شوارع مدينة العريش تشهد أيضًا تكدسًا ملحوظًا للشاحنات، 80% إلى 90% منها محملة بمساعدات مصرية خالصة، وهو ما يفوق بكثير ما قدمه المجتمع الدولي منذ بداية الأزمة.

وأضاف أن محافظة شمال سيناء أعلنت جاهزيتها الكاملة لاستقبال المساعدات القادمة من مختلف دول العالم برًا وبحرًا وجوًا، ورفعت مستوى الطوارئ في المخازن اللوجستية المنتشرة داخل المحافظة، والتي تحتوي على آلاف الأطنان من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.

وتواصل الأجهزة التنفيذية جهودها لتنسيق وصول هذه المساعدات وتخزينها بشكل آمن ومنظم تمهيدًا لنقلها إلى القطاع.

وفي المقابل، أشار المطعني إلى أن الجانب الفلسطيني من معبر رفح لا يزال يواجه تعنتًا إسرائيليًا شديدًا، بعد تدمير المعبر وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية، خاصة في أعقاب انهيار الهدنة الأخيرة.

ورغم الجهوزية المصرية الكاملة، فإن الاحتلال يمنع عبور الشحنات الإغاثية.

وكانت مصر قد استبقت تطورات التصعيد بإجلاء واستقبال أعداد كبيرة من المصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج في مستشفيات شمال سيناء، ضمن جهودها المستمرة في دعم الفلسطينيين في ظل الأزمة المتفاقمة داخل القطاع.