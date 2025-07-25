

تحول خلاف بين الشاب محمود الذي لم يتجاوز عمره الـ25 عامًا، مع زميله بالعمل داخل مطعم في منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، تحول إلى جريمة مروعة، بعد مقتل "محمود" على يد زميله.

بدأ الخلاف بمشادة كلامية بينهما تطورت إلى تشابك بالأيدي، لكنها انفضت بعد تدخل الآخرين الذي نجحوا في تصالح الطرفين، وقتها ظن الشاب محمود بأن الخلاف قد انتهى، لكن زميله "سامح . ح" الذي يبلغ من العمر 47 عامًا، لم تنته الضغينة من قلبه، حتى تجدد الخلاف بينها بعد مرور 8 أيام، وطعن سامح زميله محمود بسلاح أبيض "سكين" داخل المطعم وأمام الجميع، ولاذ بالفرار.

لم تمر الدقائق حتى حضر رجال الشرطة وألقت القبض على المتهم، والسلاح المستخدم في الجريمة، وبمواجهته اعتراف بارتكاب الواقعة بعد تشاجرهما، ما دفعه للاعتداء على المجني عليه بالسلاح الأبيض، تسبب في مقتله، وذلك لخلافات متعلقة بالعمل، وتم تجديد حبس المتهم على ذمة التحقيقات.



منذ طفولته كان يميل الشاب محمود إلى العمل بالمطاعم المختلفة، لمساعدة والده في مصاريف المنزل، فهو الأبن الأكبر لوالده، ونظرًا لحب محمود للطهي والعمل بالمطاعم، قرر والده، بضرورة دراسته الأعمال الفندقية لتطوير مهارته – بجانب رياضة الملاكمة "فهو محب للطهي والملاكمة"– حسبما ذكر والد محمود لـ "الشروق".

خلال الدراسة وتحديدًا منذ 4 سنوات وبعد نجاح الشاب محمود في أعمال المطاعم، استطاع الزواج من إحدى الفتيات وأقام بمنزل والده، وأنجب طفلين كانا يمثلان له حياته، وبعد تخرجه عمل بأحد مطاعم "الكباب والكفتة".

"تعالى يامحمود اشتغل معانا بالمرتب اللي أنت عايزه"، نظرًا لحسن خلق الشاب محمود والسمعة الطيبة، ومهارته التي عُرف بها داخل المطاعم، اقترح المتهم على صاحب مطعم فول وفلافل بمنطقة كرداسة، بضرورة عمل الشاب محمود معهم، وعندها لم يرفض محمود العمل بالمطعم نظرًا لقربه من منزله بالإضافة إلى أفضلية المقابل المادي.

أظهر محمود براعته داخل المطعم، ولحسن خلقه وتعامله مع "الزبائن" بدأت تدب داخل المتهم نار الغيرة، "الناس كلها بتسأل عليه وبتحبه"، من هنا بدأ المتهم افتعال العديد من المشاكل مع الشاب محمود، ولكن كل مرة كان يتم فضها بعد تدخل الآخرين.

عقارب الساعة تشير إلى التاسعة صباحًا نشبت مشادة كلامية أخرى بين المتهم والشاب محمود، حاول البعض التدخل كالعادة لفضها، لكن هذه المرة استل المتهم سلاح أبيض "سكين" من داخل المطعم ووجه للشاب محمود طعنة نافذة في الفخذ الأيسر تسببت في قطع بشريان المغذي للقلب، ليسقط على الأرض والدماء تسيل منه، ولاذ المتهم بالفرار وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة.

وقتها أبلغ الأهالي قسم شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بالحادث، والتي انتقلت على الفور محل البلاغ، مدعومة بسيارة إسعاف، وتم نقل جثة الشاب محمود إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتمكن الأمن من القبض على المتهم، وضبط السلاح المستخدم في الجريمة، بعدما حاول التخلص منه بدفنه أمام أحد المنازل داخل القرية.

وقال "عاطف محمود" والد المجني عليه، إن نجله يعرف عنه حسن الخلق وطيبة القلب ولم يتخيل أن حياة نجله ستنتهي بتلك الطريقة المأسوية، مشيرا إلى أن المتهم هو من طلبه للعمل معه داخل المطعم ثم دبت بداخله الغيره لحب العديد من الأشخاص لنجله.

وتابع الوالد لـ"الشروق" أنه تلقى خبر وفاة نجله من أحد الجيران الذي حضر إلى المنزل وأبلغه بالحادث، وقتها هرول إلى المستشفى مكذبًا ما تردد في أذنيه بوفاة نجله، لكن فور وصوله إلى المستشفى علم بوفاة نجله، لينهار وسط صرخات أسرته.

وأضاف أن المجني عليه كان يلعب رياضة الملاكمة، وكان سينافس على بطولة في الأيام المقبله، مطالبًا بالقصاص العاجل من المتهم ليشفى نار قلبه على وفاة نجله مرددًا: "يتم طفلين وحرمنا من ضحكة ابننا اللي سند لينا ولأشقائه".



