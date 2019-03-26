ميركل تصل إلى باريس للمشاركة في اجتماع رباعي رفيع المستوى بشأن العلاقات مع الصين

وصلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى العاصمة الفرنسية باريس، صباح اليوم الثلاثاء، للمشاركة في اجتماع رباعي رفيع المستوى بشأن العلاقات مع الصين.

واستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المستشارة الاتحادية اليوم في قصر الإليزيه.

وإلى جانب ميركل وماكرون، شارك في الاجتماع أيضا الرئيس الصيني شي جين بينج ورئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر.

يشار إلى أن ماكرون يصر على أن تقف أوروبا موحدة في مواجهة الصين التي تعد ثاني أكبر قوة اقتصادية بالعالم حاليا.

وكانت ميركل صرحت في القمة الأوروبية الأخيرة في بروكسل قبل أيام بأن الاتحاد الأوروبي يسعى لعلاقات تجارية مكثفة مع الصين، ولكنها شددت على ضرورة أن يعتمد ذلك على إتاحة حرية الوصول المتبادل إلى السوق بين كلا الطرفين.

يذكر أن الرئيس الصيني التقى نظيره الفرنسي أمس الاثنين، وتم الاتفاق على هامش اللقاء على طلب شراء 300 طائرة من شركة صناعة الطائرات الأوروبية "أيرباص" ، وكذلك على اتفاقات اقتصادية أخرى تقدر بمليارات.

وكان الإليزية قد وصف اللقاء بين القادة الأربعة اليوم الذي يأتي في اليوم الثالث والأخير من زيارة "شي" الرسمية لفرنسا، بأنه "اجتماع رفيع المستوى بشأن التحديات التي تواجه التعددية".

تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر عقد قمة كاملة بين الصين والاتحاد الأوروبي في بروكسل في 9 أبريل المقبل.