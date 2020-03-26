ملياردير إسباني يشتري حصة قيمتها 195 مليون دولار في أكبر صندوق للاستثمار العقاري في إسبانيا

(د ب أ)

اشترى الملياردير الإسباني مانويل لاو هيرنانديز حصة قيمتها 180 مليون يورو (195 مليون دولار) في أكبر صندوق للاستثمار العقاري في إسبانيا، في ظل تراجع سعر سهم الصندوق نتيجة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبحسب البيانات الرسمية التي تحمل تاريخ أمس الثلاثاء، اشترى الملياردير 3ر25مليون سهم من أسهم صندوق الاستثمار العقاري "ميرلين بروبيرتيز سوسيمي"، وقد اشترى نصف هذه الكمية تقريبا الأسبوع الماضي، مستفيدا من تراجع سعر سهم الصندوق الذي أنهى تعاملات اليوم الأربعاء عند مستوى 1ر7 يورو مقابل 3ر13 يورو قبل شهر واحد من الآن. ووصلت حصة لاو في الصندوق الآن إلى 4ر5% ليصبح ثاني أكبر مساهم فيه.

وأشارت وكالة "بلومبرج" إلى أن انهيار أسعار الأسهم يمثل فرصة للمستثمرين الذين يعتقدون أن الأسعار سترتفع مرة أخرى كما حدث مع الكثير من الشركات في أعقاب الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في خريف 2008.

وفي حين زادت نسبة تراجع سهم ميرلين، عن نسبة تراجع سوق الأسهم الإسبانية ككل، فإن الصندوق لا يزال في وضع جيد نسبيا، في مواجهة أزمة كورونا حيث إن حوالي نصف محفظة استثماراته عبارة عن مكاتب إدارية فاخرة ذات إيجارات ثابتة، و10% منها عبارة عن مستودعات للجملة تواصل عملها رغم إجراءات الغلق الوطني في إسبانيا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب أحد المصادر، يتوقع الصندوق ألا يزيد التراجع في إيرادات تأجير أصوله العقارية عن 10% خلال العام الحالي.