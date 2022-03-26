بايدن يؤكد لرئيس وزراء بولندا دعم حلف الناتو لبلاده

طمأن الرئيس الأمريكي جو بايدن بولندا بدعم حلف شمال الأطلسي، وسط حرب روسيا المستمرة على أوكرانيا.

وقال بايدن للرئيس البولندي أندريه دودا في وارسو: "نحن نعتبر المادة 5 التزاما مقدسا، ويمكنكم أن تعولوا على ذلك".

وقال بايدن أيضا إنه يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يعوّل على الانقسام، وأن يكون قادرا على فصل الجناح الشرقي عن الغرب". ومع ذلك، قال إنه لم يتمكن من القيام بذلك.

كما شكر بايدن بولندا على استقبالها لاجئين من أوكرانيا. وقال: "نحن نعترف بأن بولندا تتحمل مسؤولية كبيرة لا أعتقد أنها يجب أن تكون لبولندا فقط".