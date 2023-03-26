 النقل تناشد المواطنين المشاركة في التوعية من مخاطر ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة - بوابة الشروق
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النقل تناشد المواطنين المشاركة في التوعية من مخاطر ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة

ميساء فهمي:
نشر في: الأحد 26 مارس 2023 - 12:49 م | آخر تحديث: الأحد 26 مارس 2023 - 12:49 م

طالبت وزارة النقل المواطنين بالمساهمة في الحفاظ على سلامة مرفق السكك الحديدية، المملوك لكل المواطنين، والذي يخدم ملايين الركاب، وذلك بعد تكرار ظاهرة رشق الأطفال للقطارات، خاصة على خطوط الضواحي، مما يعرض الركاب وسائقي القطارات للخطر، كما يتسبب في إلحاق أضرار بالقطارات والتي يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية، مما يشكل عبئا على تلك الميزانية.

وناشدت الوزارة، ممثلة فى هيئة السكك الحديدية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، المواطنين، بالمشاركة معها في التوعية من مخاطر هذه الظاهرة الخطيرة التي تسبب أضرار للركاب وسائقي القطارات، وأضرار في جرارات وعربات القطارات.

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