 انخفاض الفاتورة النفطية للأردن بنسبة 15.5% في يناير الماضي - بوابة الشروق
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انخفاض الفاتورة النفطية للأردن بنسبة 15.5% في يناير الماضي

عمان - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 26 مارس 2024 - 10:38 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 26 مارس 2024 - 10:38 ص

انخفضت قيمة مستوردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية في شهر يناير الماضي وصولا إلى 256 مليون دينار، مقارنة مع 303 ملايين دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، أوردتها وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الثلاثاء، تراجع الفاتورة النفطية للمملكة خلال الشهر قبل الماضي بنسبة 15.5%.

وبلغت قيمة انخفاض الفاتورة النفطية في الشهر قبل الماضي نحو 47 مليون دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأسهم تراجع الفاتورة النفطية في انخفاض قيمة مستوردات المملكة خلال هذه الفترة بنسبة 19.7%، ما انعكس إيجابا على انخفاض العجز في الميزان التجاري للأردن بنسبة 33.7%.

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