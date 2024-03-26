القوات المسلحة الأردنية تنفذ 5 إنزالات جوية على غزة بمشاركة 3 دول

نفذت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الثلاثاء، خمسة إنزالات جوية حملت مساعدات إنسانية وغذائية بمشاركة ثلاث دول استهدفت عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة.

ووفق ما نشرته وكالة الأردنية (بترا) اليوم، شاركت في تنفيذ العملية طائرتان تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني وطائرة تابعة لمصر، وطائرة تابعة للإمارات، وطائرة تابعة لألمانيا.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود الدولية المتواصلة التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية من أجل التخفيف من المعاناة الإنسانية الصعبة التي تسبب بها استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأكدت القوات المسلحة أنها مستمرة في إرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.

ووفق الوكالة، ارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 60 إنزالاً جوياً أردنياً، و96 إنزالاً جوياً بالتعاون مع عدد من الدول.