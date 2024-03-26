التقى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الافريقي للرياضة الجامعية، عبر الفيديو كونفرانس من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية، لبحث ملفات عمل الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

تناولت الاجتماعات، مناقشة جدول أعمال الإتحاد خلال الفترة المقبلة ومنها مناقشة استضافة نيجيريا دورة ألعاب FASU العاشرة لاجوس 2024 في الفترة من 20 إلى 29 سبتمبر 2024، مشاركة مسودة تقويم النشاط مع أعضاء اللجنة التنفيذية، تقارير إجتماع اللجنة التنفيذية، ألعاب FASU، الجمعية العامة غير العادية، برنامج الرياضة الجامعية الدولي التطوعي وبرنامج FASU لتدريب وإرشاد القيادات الشابة، المؤتمر العلمي قبل الألعاب، اليوم العالمي للرياضة الجامعية، دورة ألعاب FASU الحادية عشرة 2024 والتصفيات المؤهلة لكأس العالم للجامعات، ومناقشة أعمال اللجان الفرعية.

كما تطرقت المناقشات إلي الحديث عن إجراءات اعتماد خطة الإتحاد والأنشطة الجديدة تطبيقًا للرؤية التطويرية التي وضعت وتم الموافقة عليها، بحث آليات تطوير العمل بالاتحاد خلال الفترة المقبلة، مناقشة سبل تعزيز وزيادة موارد الاتحاد المالية وذلك من خلال الحصول على جميع الحقوق فى التسويق لبطولات الإتحاد، بالإضافة إلى تفاصيل اجتماع اللجنة التنفيذية لاجتماع الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية بجنيف، والتطرق إلي أجندة العمل خلال الفترة المقبلة.

في كلمته، جدد وزير الشباب والرياضة تأكيده على مدى الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية للأنشطة الرياضية داخل الجامعات، مشيراً إلى أن القيادة السياسية لا تدخر جهدًا من أجل تقديم كل الدعم لمختلف الاتحادات الرياضية المصرية، وبخاصة الجامعية؛ لتنفيذ برامجها وخططها بالتعاون مع الاتحادات الدولية، مؤكداً على سعي الدولة المصرية لبناء أواصر التعاون العلمي والرياضي مع الجامعات الأفريقية والدولية.

وأضاف أشرف صبحي أن الدولة المصرية تولي اهتماماً بالغاً بتكثيف جهود الاتحاد الرياضي للجامعات في تنظيم الأنشطة الرياضية بالجامعات المصرية، وكذلك بالنسبة للإتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية، والعمل علي تحفيز الطلاب على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، ودعم المواهب الطلابية في كافة المجالات الرياضية؛ مشيراً إلى إلى الدور الحيوي للأنشطة الرياضية في صقل شخصية الطلاب، وإعدادهم الإعداد السليم، الذي يعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم .

وبحث وزير الشباب والرياضة مع أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية، آليات تطوير الإتحاد و أيضاً وضع تصور لتطوير هيكل الإتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية من الناحيتين الهيكلية والتمويلية، لافتًا إلي دعمه الكامل للعمل على ذلك.

وتوجهت السيدة بينينا كابنجي سكرتير عام الاتحاد الأفريقي وكافة أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد، بالشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، علي جهوده الكبيرة التي يبذلها من أجل تحقيق تطور ملحوظ بالاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية.

حضر اللقاء، السيدة تسيتسي موزوفا النائب الأول للرئيس، السيد طارق احشاد النائب الثاني للرئيس، والسكرتير العام السيدة بينينا ك. أليجويسا، الدكتور عصام سراج الدين مساعد الوزير للتسويق والشئون التجارية، الدكتور عبدالله البحار معاون الوزير للتسويق والاستثمار، الدكتور أحمد فاروق أستاذ الإدارة الرياضية وعضو الاتحاد الرياضي للجامعات المصرية، وهايدي عارف.