أكد مجدي عبد الغني، نجم الكرة المصرية السابق، أن الأداء الذي يقدمه فريق الزمالك خلال الفترة الأخيرة، في ظل الظروف التي يمر بها النادي، يعد إنجازًا كبيرًا يصل إلى حد الإعجاز.

وقال عبد الغني في برنامج "يا مساء الأنوار" على قناة "إم بي سي مصر 2"، إن أبناء النادي هم من يتحملون المسؤولية الحقيقية في هذه المرحلة، متمنيًا استمرار الفريق على نفس النهج والتتويج ببطولة الكونفدرالية.

وأضاف أن فريق بيراميدز يُعد من الفرق القوية، إلا أن لاعبيه يلعبون دون ضغوط جماهيرية حقيقية، وهو ما يمنحهم أريحية أكبر داخل الملعب مقارنة بالأندية الجماهيرية.

وأشار عبد الغني إلى أن الأهلي يعاني من أزمات داخل غرفة الملابس، مؤكدًا أن الأجواء داخل الفريق ليست مستقرة، وهو ما ينعكس على النتائج في الفترة الأخيرة.

وانتقد قرارات إدارة الأهلي، موضحًا أنها لم تمنح الفرصة الكافية للمدرب عماد النحاس، وفضلت التعاقد مع مدرب أجنبي، رغم وجود تجارب ناجحة سابقة لمدربين مصريين مثل محمد يوسف وحسام البدري.

وأوضح أن خسائر الأهلي الأخيرة تعود لأسباب داخلية وصفها بـ"خسارة نوايا"، نتيجة توتر العلاقات بين عناصر الفريق، مستشهدًا بمواقف سابقة أثرت على استقرار النادي.

كما شدد على أن الأهلي هو من يصنع أسماء المدربين، مشيرًا إلى أن أي مدرب يتولى قيادته يكتسب شهرة وتاريخًا كبيرًا.

وحمل عبد الغني المدرب بيس توروب مسؤولية الأزمات الفنية داخل الفريق، مؤكدًا أنه السبب الرئيسي في تراجع الأداء.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أنه في حال رحيل وليد صلاح الدين عن منصب مدير الكرة، فإن سيد عبد الحفيظ سيكون الخيار الأنسب لتولي هذا المنصب خلال المرحلة المقبلة.