موريتانيا تلغي جميع المهرجانات والأنشطة الثقافية لترشيد الطاقة

أعلنت وزارة الثقافة والفنون بموريتانيا اليوم الخميس تعليق جميع المهرجانات الثقافة والفنية المبرمجة في المحافظات بسبب " التوترات الجيوسياسية التي أفضت إلى اضطرابات سلاسل التموين وإلى ارتفاع استثنائي في أسعار المحروقات" .

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم ، إن تعليق تراخيص جميع المهرجانات الثقافية والفنية المبرمجة سواء ذات الطابع الدولي أو الوطني أو الجهوي وذلك إلى حين تهيؤ الظروف الملائمة لتنظيمها.

وأضافت أن هذا الإجراء يأتي ضمن ما تفرضه المرحلة من ضرورة التقيد الصارم بمتطلبات ترشيد الموارد الطاقوية والتكيف مع الظرف القائم.

كانت الحكومة الموريتانية أعلنت في وقت سابق اتخاذ جملة من الإجراءات الكفيلة بالحد من انعكاسات الأزمة في الشرق الأوسط على سلاسل الإمداد والتموين، والتصدي لارتفاع أسعار المحروقات في موريتانيا.

وأعلنت كذلك تعديل ميزانية 2026 والتصديق على ميزانية جديدة معدلة نتيجة تحمل الدولة لدعم أسعار المازوت والبنزين والغاز المنزلي وإنتاج الكهرباء بنحو 168 مليار أوقية أي أكثر من 420 مليون دولار أمريكي ويمثل هذا المبلغ حوالي 13% من إجمالي موارد الميزانية.



