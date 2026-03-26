أظهر استطلاع حديث أجراه مركز "بيو" للأبحاث أن غالبية الأمريكيين لا يؤيدون الحرب على إيران، كما يعارضون طريقة تعامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع النزاع.

وبحسب نتائج الاستطلاع، التي نشرت على موقع المركز، فإن 61% من الأمريكيين يعارضون أداء ترامب في إدارة الحرب، مقابل 37% فقط يؤيدون سياساته، فيما يرى 59% أن قرار استخدام القوة العسكرية ضد إيران كان خاطئًا، مقابل 38% اعتبروه قرارًا صائبًا.

وأشار الاستطلاع إلى أن 45% من المشاركين يرون أن الحرب لا تسير بشكل جيد، بينما قال 25% فقط إنها تسير بشكل "جيد جدًا" أو "ممتاز".

كما أظهرت النتائج انقسامًا حادًا في الآراء على أسس حزبية، حيث اعتبر 88% من الديمقراطيين أن قرار ضرب إيران كان خاطئًا، في حين رأى 71% من الجمهوريين أنه كان القرار الصحيح.

وفيما يتعلق بتداعيات الحرب، قال 40% من المشاركين إنها ستجعل الولايات المتحدة أقل أمانًا، مقابل 22% يرون أنها ستعزز الأمن، بينما توقع 20% عدم حدوث تغيير، وأبدى 18% عدم يقينهم.

وقد شمل الاستطلاع عينة من 3524 شخصًا في الولايات المتحدة خلال الفترة من 16 إلى 22 مارس الجاري، بهامش خطأ يبلغ نحو 1.8%.