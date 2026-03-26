دبلوماسي روسي: نبذل جهودا لاحتواء أي تصعيد محتمل في لبنان

أكد السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر روداكوف أن بلاده تبذل جهودا دبلوماسية لمنع أي تصعيد إضافي للتوترات في لبنان.

وقال ردواكوف- في تصريحات أوردتها وكالة أنباء /تاس/ الروسية يوم الخميس- "إن الجانب الروسي يحافظ على اتصالات منتظمة مع السلطات اللبنانية ويبذل جهودا دبلوماسية لاحتواء أي تصعيد محتمل للأعمال العدائية".

وأضاف أن "الأوضاع في لبنان غير مستقرة حتى قبل الأزمة المتعلقة بإيران، منذ 15 شهرًا يتعرض لبنان لانتهاكات لقرار وقف إطلاق النار بشكل يومي من الجانب الإسرائيلي في الوقت الذي لا تُطلق فيه أي تهديدات من لبنان".

كما حث جميع الأطراف اللبنانية للتصرف بمسؤولية، والامتناع عن أي تصرفات متهورة من شأنها أن تزعزع التوازنات الداخلية الهشة بالفعل".