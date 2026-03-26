منتخب الشباب يستعد لمواجهة الجزائر الودية تحت الأمطار

واصل منتخبنا الوطني مواليد 2007 تدريباته استعداداً لمواجهة الجزائر الودية الأولى، والمقررة في تمام الساعة السادسة مساء السبت المقبل، ضمن برنامج إعداد المنتخب لتصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وحرص وائل رياض، المدير الفني لمنتخب الشباب، على خوض المران رغم ظروف الطقس، الذي شهد حماساً كبيراً من اللاعبين في تنفيذ تعليمات الجهاز الفني.

وشهد المران تدريبات خاصة بمجموعة المدافعين تحت إشراف شريف عبدالفضيل، المدرب العام، ومجموعة المهاجمين بإشراف أحمد رؤوف، المدرب المساعد، فيما خاض ثلاثي حراس المرمى تدريبات قوية تحت إشراف إبراهيم عبدالجواد، مدرب الحراس.

واختتم المران بتقسيمة اتسمت بالقوة والندية، حرص خلالها وائل رياض على متابعة تنفيذ اللاعبين لتعليماته بدقة.

وأكد المدير الفني للمنتخب أهمية اللقاء الودي أمام الجزائر، ومحاولة الاستفادة منه ضمن برنامج المباريات الودية للمنتخب، التي بدأت بمباراتَي العراق خلال فبراير الماضي.