دبي تستعد لتنظيم مزاد على «أنبل رقم بالعالم»

تستعد إمارة دبي بالإمارات لتنظيم مزاد خيري على أرقام سيارات وأرقام هواتف مميزة، في اليوم الأول من الشهر المقبل.



وقال مسؤولون عن تنظيم الحدث إن المزاد يعود ريعه لإطعام المحتاجين في 30 دولة، ضمن حملة (100 مليون وجبة) التي أطلقتها الإمارة مع بداية شهر رمضان.



وأضافوا للصحفيين اليوم الإثنين أن المزاد الذي يحمل عنوان "أنبل رقم بالعالم" سوف يعرض رقم لوحة المركبة (إيه إيه 9) ورقم الهاتف المتحرك المميز 0569999999، لافتين إلى أن بيع أحد الرقمين بمبلغ كبير سوف يسهم في توفر ملايين الوجبات للمحتاجين الذين تستهدفهم الحملة.



وذكروا أن درهماً واحداً قد يوفر المكونات الأساسية لإعداد وجبة طعام في المجتمعات ذات القدرة الشرائية المحدودة والتكلفة المعيشية المنخفضة.



وينظم حملة "100 مليون وجبة" مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية بدبي والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام والمؤسسات الإنسانية والخيرية العاملة في 30 دولة.