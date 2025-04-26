حصيلة جديد لضحايا انفجار إيران وسط صعوبات في إطفاء النيران

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ارتفع إلى ثمانية قتلى، عدد ضحايا الانفجار في ميناء رجائي بمدينة بندر عباس جنوبي إيران اليوم السبت.

وأعلن وزير الداخلية الإيراني إسكندر مومني، مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وإصابة 750 بجروح جراء الانفجار الضخم الذي هزّ ميناء رجائي في جنوب إيران، وفق وكالة فرانس برس.

فيما تواصل فرق الطوارئ مع حلول المساء، جهود إخماد النيران في أكبر المرافئ التجارية للبلاد.

وأكد التلفزيون الإيراني الرسمي أن فرق الطوارئ تواجه صعوبة في إخماد النيران جراء الرياح القوية.

وشوهدت النيران وهي تلتهم العديد من الحاويات في الميناء القريب من مدينة بندر عباس، مركز محافظة هرمزكان المطلة على الخليج، مع تحليق مروحيات ومشاركتها في جهود الإطفاء ونقل الجرحى.

وقال الوزير مومني إن تعزيزات من طهران ومدن أخرى ينتظر وصولها، وأضاف: «نأمل إخماد الحريق في الساعات المقبلة».

في حين أفاد مسئول جهاز الطوارئ في المحافظة مهرداد حسن زاده، بأن المدارس والمكاتب والجامعات في بندر عباس ستغلق يوم الأحد.

بدوره، أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن تعاطفه مع ضحايا الانفجار، وقال إنه أصدر أوامر بالتحقيق في الوضع والأسباب، ووّجه وزير الداخلية بالتوجه إلى الموقع.