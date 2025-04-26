ناد إيطالي يدخل سباق التعاقد مع دي بروين

يواصل النجم البلجيكي كيفن دي بروين، لاعب وسط مانشستر سيتي، إثارة الجدل حول مستقبله، بعد أن أعلن رسميًا رحيله عن النادي الإنجليزي مع نهاية الموسم الجاري، دون أن يحسم بعد وجهته المقبلة.

ووفقًا لما كشفه موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فقد دخل نادي كومو حديث العهد بالدوري الإيطالي الممتاز، على خط المفاوضات مع دي بروين، حيث يسعى لإبرام صفقة مجانية تاريخية تليق بطموحات النادي المتجددة.

ويطمح كومو، تحت قيادة المدرب الإسباني سيسك فابريجاس، إلى تعزيز صفوفه بلاعبين كبار، لمواصلة تثبيت أقدامه بين كبار الكالتشيو بعد موسمه الأول الناجح في دوري الأضواء.

ورغم الطموح الكبير الذي أبداه كومو، إلا أن مهمته لن تكون سهلة، في ظل المنافسة الشرسة على توقيع دي بروين، إذ يحظى اللاعب باهتمام عدة أندية من مختلف القارات.

تقارير صحفية ربطت اسم دي بروين بالانتقال إلى أندية سعودية وأمريكية، إضافة إلى اهتمام أستون فيلا الإنجليزي الذي يخطط لتقديم عرض رسمي لضم اللاعب في صفقة انتقال حر.

مع اقتراب نهاية رحلته الذهبية مع مانشستر سيتي، يبقى مستقبل دي بروين مفتوحًا على كافة السيناريوهات، وسط ترقب جماهيري واسع لمعرفة الوجهة القادمة لأحد أبرز صانعي الألعاب في العالم خلال العقد الأخير.