قادة العالم يعربون عن صدمتهم بعد إطلاق النار في حفل عشاء صحفي بالبيت الأبيض

أعرب قادة من مختلف أنحاء العالم، اليوم الأحد، عن صدمتهم إزاء الهجوم الذي وقع الليلة الماضية في حفل عشاء صحفي حضره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بواشنطن العاصمة، وارتياحهم بعد إلقاء القبض على المشتبه به.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إنه يشعر بـ"راحة كبيرة" "لسلامة الرئيس ترامب والسيدة الأولى وجميع من كانوا حاضرين".

وكتب على منصة "إكس": "أشعر بصدمة بسبب ما حدث ليلة أمس في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض بواشنطن.. يجب إدانة أي اعتداء على المؤسسات الديمقراطية أو على حرية الصحافة بأشد العبارات".

كما أعرب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الذي كان من أوائل من علّقوا على الأحداث المأساوية التي شهدتها العاصمة الأمريكية، عن ارتياحه لسلامة الجميع.

وكتب على منصة "إكس": "لا مكان للعنف السياسي في أي ديمقراطية، وتعاطفي مع جميع المتضررين من هذا الحادث المقلق".

من جانبها، نشرت الرئيسة المكسيكية، كلوديا شينباوم، على منصة "إكس" رسالة مواساة، جاء فيها: "لا يجب أن يكون العنف هو الحل أبدا".