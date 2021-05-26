أمريكا تعتزم تقديم أكثر من 360 مليون دولار مساعدات للشعب الفلسطيني

تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية تقديم أكثر من 360 مليون دولار في صورة مساعدات للشعب الفلسطيني.

وجاء في بيان لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تلقته وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) اليوم الأربعاء "إن الولايات المتحدة، ومثلما أعلنت يوم أمس، بصدد تقديم أكثر من 360 مليون دولار من المساعدات للشعب الفلسطيني. ويشمل ذلك 38 مليون دولار من المساعدات الجديدة لدعم الجهود الإنسانية في الضفة الغربية وغزة".

وذكر البيان أن هذه المساعدات الجديدة "تشمل ما يقرب من 33 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) لدعم عملياتها في الضفة الغربية وغزة وكذلك 5ر5 مليون دولار إضافية لشركائها في المجال الإنساني".

وتابع البيان "إن وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومن خلال العمل مع الكونجرس، تعتزمان تقديم 75 مليون دولار كمساعدات إنمائية واقتصادية إضافية خلال السنة القادمة لدعم الإغاثة والانتعاش في الضفة الغربية وغزة".

وأضافت الخارجية "سيؤدي هذا التمويل إلى تعزيز نمو القطاع الخاص والحصول على الاحتياجات والخدمات الأساسية، مثل توفير الرعاية الصحية ومعالجة انعدام الأمن الغذائي. وريثما يتم الانتهاء من إخطار الكونجرس، سيدعم مبلغ أخر قدره 10 مليون دولار البرامج التي تدعم أعمال المصالحة للحد من التوتر والعنف على المدى الطويل".

وتأتي هذه المساعدات كإضافة إلى أكثر من 250 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية والتنموية وكذلك المساعدات الأمنية والإنسانية للشعب الفلسطيني التي تم الإعلان عنها في شهر آذار/مارس وشهر نيسان/أبريل، وبذلك تصل المساعدات الأمريكية المخطط لها إلى أكثر من 360 مليون دولار، وفقا للبيان.

وأوضح البيان أنه "سيتم إدارة هذه الأموال بطريقة تعود بالنفع على الشعب الفلسطيني، وليس حركة حماس التي جلبت البؤس واليأس إلى غزة. كما تلتزم الولايات المتحدة بضمان تقديم جميع مساعداتها بما يتفق مع القانون الأمريكي المعمول به، بما في ذلك قانون تايلور فورس".