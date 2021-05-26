«هيئة الدواء»: إجراء فحوصات على لقاحات كورونا المستوردة للتأكد من «أمانها»

قال الدكتور محمود ياسين المتحدث باسم هيئة الدواء المصرية، اليوم الثلاثاء، إن الهيئة تجري فحوصات على لقاحات كورونا المستوردة من الخارج للتأكد من "أمانها" قبل الاستخدام.

وأضاف ياسين -خلال اتصال هاتفي مع برنامج المواجهة على قناة (اكسترا نيوز)-: أن مصر لا تسمح بتداول أي دواء إلا بعد تسجيله في هيئة الدواء المصرية لكن في حالات الظروف الطارئة مثل جائحة فيروس كورونا يتم الاستعانة بمنظومة أخرى تكون أسرع من إجراءات التسجيل وهي (رخصة الاستخدام الطارئ) .. مشيرا إلى أنها تكون رخصة مؤقتة ولفترة محدودة قابلة للتجديد بموافقة هيئة الدواء المصرية ولها إجراءات معينة.

وبسؤال عن مدى أمان اللقاحات الموجودة في السوق المصري، أكد المتحدث باسم هيئة الدواء المصرية، أن جميع اللقاحات المتداولة في السوق المصري التي حصلت على رخصة الاستخدام الطارئ آمنة.

واستعرض الدكتور ياسين تفاصيل استخدام لقاح "كورونا" في مصر، موضحا أن الشركة المنتجة للقاح تبدأ إجراءاتها بتقديم طلب للحصول على رخصة الاستخدام الطارئ ويتم إرفاق مجموعة من الملفات مع الطلب بالإضافة إلى عينات من اللقاح، منوها إلى احتواء هذه الملفات على كافة المعلومات المتعلقة بالشركة المنتجة للقاح، والخطوات الكاملة لإنتاج اللقاح، بجانب نتائج دراسات ما قبل الإكلينيكية والإكلينيكية ووصف اللقاح في صورته النهائية مع هذه المعلومات.