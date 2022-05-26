أحمد موسى: توريد 3 ملايين طن قمح وصرف 14 مليار جنيه للمزارعين

قال الإعلامي أحمد موسى، إن حصاد القمح في محافظة بني سويف وصل إلى 24 أردب للفدان تقريبا، معقّبًا: «مكنش بيحصل الإنتاج ده قبل كده، حباية القمح مختلفة فضل ونعمة من ربنا».

وأضاف خلال برنامجه «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء الأربعاء: «أحد الأهالي أكد أن محصوله وصل إلى 26 أردب، عايزين وزير التموين ووزير الزراعة يبحثان أسباب تميز بني سويف بالإنتاجية العالية من القمح».

وأشار إلى أن حجم القمح المورد من وصل إلى 3 ملايين طن حتى الآن، مع صرف 14 مليار جنيه للمزارعين.

وتساءل موسى: «ماذا لو استمرت الصوامع على حالها القديم، ففي عام 2007 كان عدد الصوامع 27 فقط، وحجم الهادر كان يتراوح ما بين 10 إلى 15%»، مشيرا إلى أن المشروع القومي للصوامع ساهم في تخزين 3 ملايين و400 ألف طن قمح.

وأشار إلى أن وزير التموين وجه باستمرار عمليات تسلم القمح من المزارعين وعدم تعطيلهم، لافتا إلى أن حجم استهلاك مصر من القمح يصل إلى 800 ألف طن شهريا، مازحا: «هذه الكميات تكفي سنة في بعض الدول».

وأوضح أنه يتم إنتاج 270 مليون رغيف خبز يوميا في مصر، معلقا: «هذه هي مصر العظيمة، إن شاء الله معندناش مشاكل».