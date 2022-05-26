السفير المصري في يستقبل بعثة الأهلي بالمغرب

حرص ياسر عثمان، السفير المصري بالمغرب ، وطاقم السفارة المصرية بالمغرب، بمطار محمد الخامس على استقبال بعثة الأهلي التي وصلت منذ قليل برئاسة الكابتن محمود الخطيب.

وحرص السفير على مصافحة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، متمنيًا له التوفيق والتأكيد على استعداد السفارة لتوفير احتياجات بعثة الأهلي حتى العودة إلى القاهرة.

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في التاسعة مساء الاثنين المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، حيث يسعى الأهلي للحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا، والفوز بالبطولة للمرة الحادية عشرة في تاريخه والثالثة على التوالي.