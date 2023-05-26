الكرملين: بوتين مستعد لإجراء محادثة هاتفية مع المسشار الألماني

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لإجراء محادثة هاتفية جديدة مع المستشار الألماني أولاف شولتس بشأن الحرب في أوكرانيا.



وذكر بيسكوف أن شولتس لم يتصل، ولم تبادر برلين بمحادثة مشابهة حتى الآن، في رد على بيانات للمستشار بشأن عدم تحدثه مع بوتين في الوقت المناسب.



وأضاف بيسكوف: "من الضروري أن نتكلم". وتابع: "لا يزال الرئيس بوتين منفتحا على الحوار، لكنه بالطبع يستهدف الهدف الجوهري المتمثل في حماية مصالح مواطنينا".



وبحسب الكرملين، تحدث بوتين وشولتس، هاتفيا في المرة الأخيرة لنحو ساعة في الثاني من ديسمبر 2022 خلال مكالمة بادرت بها برلين، لمناقشة الوضع في أوكرانيا وعواقب الحرب.



وقال شولتس في وقت سابق لصحيفة "كولنر شتات- أنتسايجر": "في نهاية المطاف سيتعين أن يكون هناك اتفاق بين حكومتي موسكو وكييف"، وذلك في تصريحات تتعلق بالحرب نشرها الكرملين العام الماضي.



وذكر شولتس أن آخر مكالمة هاتفية له مع رئيس ديوان الرئاسة الروسية مر عليها وقت طويل "لكنني أعتزم الحديث مع بوتين مجددا في الوقت المناسب".



ولفتت تصريحاته الانتباه حيث تختلف الآراء بشأن مدى منطقية المحادثات مع بوتين الآن.