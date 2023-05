الولايات المتحدة والسعودية: تحسن ملحوظ في احترام اتفاق وقف إطلاق النار بالسودان

أعلنت الولايات المتحدة والسعودية، اليوم الجمعة، عن تحسن ملحوظ في احترام اتفاق الهدنة القصيرة في السودان.

وجاء في بيان نشرته السفارة الأمريكية في الخرطوم عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي "الولايات المتحدة والسعودية بصفتهما وسطاء، لاحظا تحسن احترام اتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأجل في السودان في 25 مايو".

وأضاف البيان "في أعقاب الانتهاكات الجسيمة في 24 مايو، تواصل الوسطاء مع الأطراف السودانية، حيث سلطوا الضوء على أن تجدد القتال قد عرّض المدنيين للخطر، وعرقل المساعدات الإنسانية، ومنع استعادة الخدمات الأساسية، مما قوض الأهداف الرئيسية لوقف إطلاق النار، محذرين من مزيد من الانتهاكات ومناشدين تحسين احترام وقف إطلاق النار في 25 مايو، وهو ما فعلوه".

وتابع "يجب على الطرفين وضع احتياجات الشعب السوداني في المقام الأول والالتزام بالشروط التي اتفقا عليها قبل أيام قليلة فقط. تناشد السعودية والولايات المتحدة الأطراف التقيد بالتزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار واتخاذ الخطوات اللازمة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية".

May 26 Joint Facilitators' Statement from the Kingdom of Saudi Arabia and the United States of America on the Ceasefire and Humanitarian Arrangements in Sudan



In their capacity as facilitators, the Kingdom of Saudi Arabia and the United States of America noted improved respect…