مسئول بحركة حماس: القسام أوقعت 16 جنديا إسرائيليا في كمين جباليا

كشف مسئول العمل الجماهيري في حركة «حماس» الفلسطينية محمد أبو طربوش، اليوم الأحد، عن عدد أفراد القوة الإسرائيلية التي وقعت في الكمين، الذي نصبته لهم «كتائب القسام» في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقال أبو طربوش لإذاعة «سبوتنيك»، إن عدد أفراد القوة التي اشتبكت معها «القسام» في مخيم جباليا وأسقطتهم بين جريح وقتيل وأسير، يبلغ 16 جنديا.

وأوضح أنه سيتم نشر مقاطع فيديو تباعا لتوضيح أعداد الأسرى وتفاصيلهم.

وكانت كتائب القسام، قد أعلنت بعد 232 يوماً وللمرة الأولى منذ بدء الحرب، أسر وقتل وجرح جنود إسرائيليين، خلال عملية مركبة بعد ظهر أمس السبت، شمال قطاع غزة.

وأضافت في بيان أن «مقاتليها استدرجوا قوة إسرائيلية إلى أحد الأنفاق في مخيم جباليا، واشتبكوا مع أفرادها من مسافة صفر، وأوقعوا جميع أفرادها بين قتيل وجريح وأسير واستولوا على العتاد العسكري لها».

وفي المقابل، نفى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هجاري، في بيان على موقع «إكس»، وجود «أي حادث لاختطاف جنود إسرائيليين»، وذلك رداً على بيان القسام.