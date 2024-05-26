وكيل تعليم الغربية يتفقد سير امتحانات الدبلومات الفنية بشرق طنطا

أجرى ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الأحد، جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات الدبلومات الفنية، شملت تفقد لجان مدارس الشهيد جندي مقاتل إبراهيم محمد رمضان الثانوية التجارية بنين بطنطا تأسيس عسكري، وطنطا النسيجية الصناعية المشتركة تأسيس عسكري بإدارة شرق طنطا التعليمية.

وتابع وكيل الوزارة أداء الطلاب الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط، حيث اطمأن إلى عدم وجود أي شكاوى من الامتحانات، ووضوح الورقة الامتحانية، مشيدا بانتظام اللجان وتوفير كل سبل الراحة من إضاءة وتهوية جيدة للطلاب، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بالضوابط الامتحانية المنظمة خلال انعقاد امتحانات الشهادات العامة، وعدم اصطحاب الهاتف المحمول أو أي وسيلة إلكترونية سلكية أو لاسلكية من شأنها المساعدة على الغش، والاستعانة بالعصا الإلكترونية التي تم توفيرها بجميع اللجان الامتحانية، والتنبيه بتوفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات بصورة طيبة، مع الحزم والانضباط، حفاظاً على صالح جميع الطلاب.

كما وجه وكيل الوزارة أبناءه الطلاب بكلمات الحث والتشجيع، خلال أداء الامتحانات، متمنياً لهم التوفيق والنجاح، وتحقيق المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في ماراثون الدبلومات الفنية، مؤكداً اهتمام الدولة بقطاع التعليم الفني، باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة في الاقتصاد المصري.



