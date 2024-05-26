رئيس الوزراء الباكستاني يشيد بقوات الأمن بعد نجاح عملية ضد إرهابيين

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أشاد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم الأحد، بقوات الأمن بعد نجاح عملية قاموا بتنفيذها ضد إرهابيين في منطقة حسن خيل في بيشاور أسفرت عن مقتل خمسة إرهابيين.

وقالت وكالة أنباء "أسوشيتد برس أوف باكستان" إن رئيس الوزراء قدم أيضا "تعازيه لأفراد أسرة الكابتن بالجيش الباكستاني حسين جهانجير وهفالدار شفيق الله، اللذين استشهدا خلال العملية..".

وقال إن جنود قوات الأمن نفذوا عملية ناجحة ضد الإرهابيين وعرضوا حياتهم للخطر. وأشاد رئيس الوزراء بالشهداء قائلا "نحن نحييهم على شجاعتهم"، وأضاف أن الشعب بأكمله فخور بقواته الشجاعة.

وأكد شريف عزمه على القضاء على تهديد الإرهاب في البلاد.