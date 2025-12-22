ماذا قال نتنياهو عن قرار إغلاق إذاعة الجيش الإسرائيلي؟

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن وجود إذاعة للجيش الإسرائيلي حالة شاذة غير موجودة في الدول الديمقراطية.

وأوضح نتنياهو ، خلال اجتماع للحكومة انتهى بقرار إلغاء الإذاعة، أن "هناك اقتراحات متكررة لإغلاق (جالي تساهل) أو لخصخصتها. يجب أن أقول إنني منفتح على كل هذه الاقتراحات لأنني أؤمن بالمنافسة"، وفقا للقناة الـ 14 الإسرائيلية.

وأضاف: الواقع الذي تُدار فيه في إسرائيل محطة إذاعية موجهة إلى جميع الجمهور من قبل الجيش هو حالة شاذة غير موجودة في الدول الديمقراطية".

وعقب قرار الحكومة، وجه وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، الجيش الإسرائيلي بوقف جميع إجراءات الفرز والقبول في إذاعة الجيش "جالي تساهل" بشكل فوري، والبدء بإعادة توزيع الجنود الذين يخدمون في الوحدة، سواء في الخدمة النظامية أو في الاحتياط، على وحدات الجيش المختلفة.

وأشار كاتس إلى أن "انشغال المحطة بمضامين سياسية يضر بالجيش الإسرائيلي، بجنوده وبوحدته. عندما قررت حكومة إسرائيل إقامة محطة بث عسكرية، كان الهدف أن تكون المحطة فما وأذنا لجنود الجيش وعائلاتهم. لكن عمليا، تحولت المحطة على مر السنين إلى منصة تُسمع فيها آراء يهاجم الكثير منها الجيش الإسرائيلي وجنوده أنفسهم".

وتابع كاتس: "الأخطر من ذلك أن أعداءنا يفسرون هذه الرسائل في كثير من الأحيان على أنها صادرة عن الجيش الإسرائيلي".

وأصدر كاتس تعليماته بوقف فوري لجميع إجراءات الفرز لوحدة "جالي تساهل"، وكذلك وقف إلحاق الجنود بالخدمة في الوحدة، سواء في الخدمة النظامية أو في خدمة الاحتياط.

إضافة إلى ذلك، وجه كاتس بالبدء في استعدادات فورية لإنهاء خدمة جنود الجيش الإسرائيلي العاملين في الوحدة، وتنفيذ خطوة تدريجية لإعادة توزيعهم على وحدات الجيش المختلفة، مع إعطاء أولوية للتعيين في الأدوار القتالية وأدوار دعم القتال.

وكلف كاتس المدير العام لمكتبه، اللواء (احتياط) أمير بارعام، بتقديم المساعدة للعاملين المدنيين لدى الجيش الإسرائيلي الموظفين في المحطة، وإنهاء تشغيلهم ضمن ترتيبات ملائمة قدر الإمكان ووفقا لأحكام القانون.

كما وجه كاتس بإنهاء جميع التعاقدات الخاصة بالمحطة، بما في ذلك التعاقدات مع مستشارين يعملون كصحفيين، وكذلك إنهاء التعاقد المتعلق بمبنى المحطة، وذلك في إطار استعداد شامل لوقف نشاطها.

وبحسب توجيهات وزير الدفاع الإسرائيلي، سيتم استكمال جميع الخطوات حتى 15 فبراير المقبل، بهدف إتمام عملية إغلاق المحطة ووقف نشاطها بالكامل بحلول 1 مارس المقبل.