الداخلية الأوكرانية: مقتل 11 شخصا وإصابة العشرات جراء هجوم روسي على متجر في خاركيف

لقي 11 شخصا حتفهم وأصيب عشرات آخرون في هجوم بقنبلة انزلاقية شنه الجيش الروسي على متجر كبير لتجديد المنازل في مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا أمس السبت.

وأعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية أن حريقا اجتاح أكثر من عشرة آلاف متر مربع (108 آلاف قدم مربع) من المواد شديدة الاشتعال في متجر "إبيسنتر" لتجديد المنازل في ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه كان هناك أكثر من 200 شخص داخل المتجر في وقت الهجوم.

وقال زيلينسكي، في خطابه المصور اليومي، "هذا الهجوم على خاركيف هو مثال آخر على الجنون ولا يمكن وصفه بخلاف ذلك".

وأضاف زيلينسكي "كان هناك العديد من العمال والعملاء داخل المتجر."

وأعلن الحاكم الإقليمي لمنطقة خاركيف، أوليه سينيهوبوف، عبر تليجرام صباح اليوم الأحد، ارتفاع عدد القتلى.

وأفاد سينيهوبوف، أمس السبت، بوقوع هجوم آخر حول متنزه بوسط مدينة خاركيف وإصابة 12 شخصا.