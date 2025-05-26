يائير جولان: نتنياهو يفضل الحرب الأبدية لمنحه مزيدا من الوقت بالسلطة

قال زعيم حزب "الديمقراطيين" الإسرائيلي المعارض يائير جولان، الاثنين، إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يفضل الحرب الأبدية على عودة الأسرى الإسرائيليين من غزة لمنحه المزيد من الوقت بالسلطة".

وقال في كلمة في اجتماع لحزبه نقلت "يديعوت أحرونوت" مقتطفات منها، إن نتنياهو "يسعى إلى تعيين رئيس لجهاز الأمن العام (الشاباك) شخص مخلص له وليس لدولة إسرائيل، ويفضل الحرب الأبدية على إطلاق سراح المختطفين الـ58".

وأشار إلى أن "إسرائيل الصهيونية والديمقراطية لا تخوض حربًا أبدية. هذا هو عكس الأمن. إنها حرب سياسية، تهدف إلى منح نتنياهو المزيد من الوقت في السلطة".

وتطرق جولان أيضًا إلى الأزمة المتعلقة بقانون تجنيد المتدينين اليهود "الحريديم"، وقال إن "نتنياهو يبيع الأمن والاقتصاد مقابل المال. إنه يشتري السلطة بالمال، والجنود والمختطفون يدفعون الثمن بالدم".