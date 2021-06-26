 الدفاعات السعودية تعترض طائرتين مسيرتين حوثيتين أطلقتا باتجاه جنوب المملكة - بوابة الشروق
السبت 26 يونيو 2021 11:40 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟

النتـائـج تصويت

الدفاعات السعودية تعترض طائرتين مسيرتين حوثيتين أطلقتا باتجاه جنوب المملكة

(د ب أ)
نشر في: السبت 26 يونيو 2021 - 11:02 م | آخر تحديث: السبت 26 يونيو 2021 - 11:02 م

أعلنت الدفاعات الجوية السعودية، مساء اليوم السبت، اعتراض طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما الميليشيات الحوثية باتجاه المنطقة الجنوبية من المملكة على الحدود مع اليمن والتي تبلغ حوالي 1500 كيلو متر.

وشدد تحالف دعم الشرعية في اليمن، في بيان له مساء اليوم "أن الميليشيات الحوثية تتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية"، موضحا أن" قواته تتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع أي تهديد".

وكان التحالف أعلن أمس الجمعة اعتراض طائرة مسيرة حوثية أطلقت باتجاه خميس مشيط (جنوب غرب) المملكة"، مشيراً إلى أن قواته تتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك