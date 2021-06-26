الدفاعات السعودية تعترض طائرتين مسيرتين حوثيتين أطلقتا باتجاه جنوب المملكة

أعلنت الدفاعات الجوية السعودية، مساء اليوم السبت، اعتراض طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما الميليشيات الحوثية باتجاه المنطقة الجنوبية من المملكة على الحدود مع اليمن والتي تبلغ حوالي 1500 كيلو متر.

وشدد تحالف دعم الشرعية في اليمن، في بيان له مساء اليوم "أن الميليشيات الحوثية تتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية"، موضحا أن" قواته تتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع أي تهديد".

وكان التحالف أعلن أمس الجمعة اعتراض طائرة مسيرة حوثية أطلقت باتجاه خميس مشيط (جنوب غرب) المملكة"، مشيراً إلى أن قواته تتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.