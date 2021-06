قام مذيع في أحد القنوات التليفزيونية في زامبيا، بقطع النشرة الإخبارية على الهواء مباشرة التي كان يقدمها، ليشتكي أنه هو وزملاءه لم يتلقوا رواتبهم، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

وشارك المذيع الزامبي، ويدعى كابيندا كاليمينا، فيديو الواقعة على صفحته بـ"فيسبوك"، وهو يلقي نشرة الأخبار على قناة "KBN" السبت الماضي، باللغة الإنجليزية.

وفي الفيديو، بدأ المذيع النشرة كالمعتاد، وكان يقدم تقريراً عن أهم الأخبار عندما توقف فجأة في الدقيقة 2 لتقديم شكواه.

وقال مخاطبا الكاميرا: "بعيدا عن الأخبار، سيداتي وسادتي، نحن بشر.. علينا أن نتقاضى رواتبنا"، مضيفا أنه وزملاءه لم يتقاضوا رواتبهم.

KBN CEO Kennedy Mambwe in a statement condemned the "one night stunt of fame", saying Kabinda came on set drunk and knows too well where and how he to address his grievances. https://t.co/kxRByyWyQj pic.twitter.com/rPpur7fy88